Quadient: lancement de l'application Secure Barcode

(CercleFinance.com) - Quadient annonce le lancement de Secure Barcode, une application basée sur le cloud conçue pour améliorer la sécurité des communications physiques des clients grâce à la génération et à l'insertion de codes-barres dans les documents.



'Cette solution innovante est conçue pour les petites entreprises qui commencent leur parcours vers les solutions de courrier numérique, offrant des avantages immédiats en matière de gestion des documents et d'efficacité opérationnelle', explique-t-il.



Sous forme de service d'abonnement, elle offre une solution abordable pour améliorer l'efficacité et la précision du traitement du courrier. Elle est déjà disponible en France, au Canada et au Benelux, et de nouveaux pays seront lancés dans les semaines à venir.





Valeurs associées QUADIENT 18,78 EUR Euronext Paris +1,19%