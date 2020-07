Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : lancement d'une solution de colis au Royaume-Uni Cercle Finance • 16/07/2020 à 08:43









(CercleFinance.com) - Quadient fait part du lancement au Royaume-Uni de la solution Parcel Pending by Quadient destinée au marché des immeubles résidentiels collectifs, solution fondée sur l'expertise de la société américaine Parcel Pending, acquise en 2019. 'Ces systèmes de consigne colis modulaires permettent une gestion efficace des colis livrés grâce à un processus sécurisé et automatisé, améliorant l'efficacité opérationnelle du personnel de la propriété et des livreurs', explique le groupe. Quadient met aussi en avant une satisfaction renforcée des usagers, les casiers restant accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour permettre aux résidents de les récupérer ou de les retourner en libre-service.

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +1.42%