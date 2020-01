Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : lancement d'une offre de rachat d'obligations Cercle Finance • 08/01/2020 à 10:47









(CercleFinance.com) - Quadient, anciennement Neopost, annonce le lancement d'une offre de rachat, en numéraire, portant sur son emprunt obligataire d'un montant de 350 millions d'euros, initialement émis le 23 juin 2014 et venant à échéance en juin 2021. Le montant nominal actuellement en circulation de cet emprunt, admis aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris est de 327 millions d'euros. L'offre débutera ce 8 janvier et expirera à 16h00 (heure de Paris) le 15 janvier. Elle est conditionnée à la réalisation de l'émission d'un nouvel emprunt obligataire public d'un montant attendu de 300 millions d'euros. Il est prévu que les nouvelles obligations soient admises aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext Paris.

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris -0.09%