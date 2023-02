Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: lancement d'une machine à affranchir aux USA information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 18:18









(CercleFinance.com) - Quadient annonce le lancement aux États-Unis de la machine à affranchir Quadient iX-1, un système d'affranchissement présenté comme 'compact et puissant' qui combine le traitement du courrier et des colis.



Cette annonce finalise la série de lancements dans la famille iX-Series de Quadient, des solutions avancées de traitement du courrier et des expéditions.



' La série iX, y compris notre nouvelle iX-1, évite des déplacements au bureau de poste aux entrepreneurs et élimine le stress de devoir constamment estimer le coût d'affranchissement, voire de surpayer, ainsi que de se tenir au courant des nouvelles réglementations de l'USPS', résume Alain Fairise, Directeur des Solutions liées au Courrier chez Quadient.



Avec le modèle iX-1, il n'est plus nécessaire de faire la queue pour obtenir des timbres au bureau de poste.





