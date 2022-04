Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: lancement d'Impress Distribute en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 08:48









(CercleFinance.com) - Quadient annonce le lancement d'Impress Distribute en Allemagne, étendant ainsi sur un nouveau marché européen les capacités de Quadient Impress, sa plateforme cloud d'automatisation des flux documentaires pour les PME.



'Avec Impress Distribute, Quadient ajoute de nouveaux canaux de communication à son offre en Allemagne, en particulier via l'externalisation du courrier en partenariat avec SPS, un fournisseur mondial de services intégrés de processus métier', explique-t-il.



Quadient Impress fait partie des solutions cloud d'automatisation intelligente des communications. Ses utilisateurs peuvent télécharger des documents, automatiser la préparation de leurs communications et les distribuer par voie postale ou canal numérique.





