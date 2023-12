Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: lance 'SMART Essential', nouvelle solution cloud information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 17:21









(CercleFinance.com) - Quadient a annoncé aujourd'hui le lancement de sa dernière solutioncloudpour piloter la gestion du courrier et des expéditions multi-transporteurs:S.M.A.R.T. Essential.



La nouvelle solution, proposée sur abonnement, introduit le logicielS.M.A.R.T. de Quadient, déjà leader dans les salles de courrier des grandes entreprises, auprès des petites et moyennes entreprises.



'S.M.A.R.T. Essential s'inscrit dans la continuité du développement de la gamme de solutions intelligentes de Quadient pour qu'un plus grand nombre d'entreprises émettrices de courrier puisse bénéficier de l'efficacité, de la précision et de la commodité de cette puissante solution cloud',a déclaré Alain Fairise, Directeur des Solutions liées au Courrier de Quadient.



Quadient précise que S.M.A.R.T. Essential permet de traiter les colis nationaux et internationaux, en comparant les tarifs d'expédition des principaux transporteurs, et offre de multiples possibilités de traitement du courrier.





