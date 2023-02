Quadient lance sa nouvelle Drop Box au Royaume-Uni

(AOF) - Quadient, opérateur majeur de consignes colis connectées dans le monde, et leader dans les technologies de gestion des communications clients, a présenté une nouvelle fonctionnalité pour ses consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient, la Drop Box, qui permet aux consommateurs de déposer facilement leurs colis retours et d'imprimer des étiquettes d'expédition si besoin. Grâce au concept modulaire développé par Quadient, la Drop Box et son imprimante se présentent sous la forme d'une unité qui peut être ajoutée à des consignes nouvelles ou déjà en place.

Ce module permet aux consommateurs de déposer des colis directement dans un compartiment dédié, en scannant simplement une étiquette code à barres, ce qui maximise le nombre de colis récupérés tout en minimisant l'empreinte physique de la consigne.

Les utilisateurs ont également la possibilité d'imprimer des étiquettes d'expédition standard directement depuis l'imprimante intégrée. La technologie cloud de monitoring de Quadient enregistre chaque étape du processus et permet aux transporteurs de connaître à tout moment le statut des colis.

Alors que cette nouvelle solution vient d'être lancée au Royaume-Uni, Evri, l'un des plus grands opérateurs de colis du pays, est le premier transporteur à proposer la fonctionnalité Drop Box et imprimante à ses clients. Evri est l'un des quatre transporteurs internationaux à avoir rejoint le réseau ouvert de consignes intelligentes de Quadient au Royaume-Uni. Ce dernier compte déjà 300 consignes en service, et prévoit d'atteindre 5 000 unités dans les années à venir, au rythme d'environ 200 nouvelles implantations par mois.

