Quadient : la CVP Everest choisie par Frasers

(CercleFinance.com) - Quadient annonce que le groupe Frasers, géant de la distribution au Royaume-Uni, a choisi la CVP Everest, son plus récent système d'emballage automatisé, capable d'emballer 1.100 commandes e-commerce sur mesure par heure. Frasers Group utilisera ainsi ce système d'emballage automatisé pour créer des emballages à la taille exacte de chacune des commandes e-commerce de ses grandes marques, composées d'un ou de plusieurs articles. Le CVP Everest sera installée début 2021 dans le centre de distribution Frasers à Shirebrook, dans le Derbyshire. Trois lignes distinctes d'alimentation en carton imprimés permettront au distributeur de préparer les commandes de plusieurs marques en un seul flux continu.

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +1.66%