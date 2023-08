Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: intègre sa plateforme ICA à Microsoft Azure AI information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 17:50









(CercleFinance.com) - Quadient annonce ce soir l'intégration de sa plateforme Intelligent Communication Automation (ICA) avec Microsoft Azure AI, un portefeuille de services d'intelligence artificielle (IA).



L'intégration de l'IA générative dans la plateforme cloud de Quadient contribuera davantage à transformer la façon dont les organisations s'engagent avec leurs clients.



Quadient estime que cette opération 'réaffirme son engagement en faveur de l'innovation avec cette amélioration stratégique de ses solutions logicielles'.



'En s'appuyant sur Microsoft Azure AI, y compris Azure OpenAI Service, les solutions logicielles de Quadient permettront aux clients de bénéficier de fonctionnalités améliorées', ajoute la société.







