Quadient: intégration de Quadient AP à Sage 100

(CercleFinance.com) - Quadient annonce que sa solution d'automatisation de la gestion des factures fournisseurs, Quadient Comptes Fournisseurs (AP) par Beanworks, est maintenant connectée à Sage 100, ERP de référence pour la gestion commerciale et comptable des PME.



'Avec l'intégration à Sage 100, Quadient AP s'enrichit de fonctionnalités qui renforcent le contrôle, facilitent et fluidifient les processus de gestion des factures, comme l'import et l'intégration des données fournisseurs', explique le groupe.



Associée à Sage 100, la solution d'automatisation des comptes fournisseurs Quadient est également conforme aux réglementations européennes et prête pour la loi sur la facturation électronique qui entrera en vigueur en France en 2024.





