Quadient: hébergement cloud au Japon et au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir étendu ses services d'hébergement cloud au Japon et au Royaume-Uni, 'poursuivant ainsi son engagement à offrir des solutions cloud sécurisées, modernes et évolutives pour la communication d'entreprise à ses clients dans le monde entier'.



Ainsi, il est désormais en mesure de déployer sa plateforme cloud de communications clients omnicanales et de cartographie du parcours client, Quadient Inspire, pour ses clients japonais et britanniques soumis à des obligations en matière de souveraineté des données.



'La souveraineté des données est essentielle pour de nombreuses entreprises, qui gardent ainsi le contrôle total et la propriété légale de leurs informations sensibles dans le périmètre géographique de leurs juridictions', souligne le groupe.





