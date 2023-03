Quadient: hausse organique de 1,4% du CA en 2022 information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 18:07

(CercleFinance.com) - Quadient publie un chiffre d'affaires de 1081 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 5,6% par rapport à 2021, ou de +1,4% en organique.



Dans le même temps, l'EBIT courant a atteint 150 ME, en hausse de 2,2% en données publiées et en baisse organique de 4,8%.



Le résultat net part du Groupe s'élève à 13 ME, après prise en compte de 70 ME de charges exceptionnelles non monétaires, liées essentiellement à la perte de valeur constatée sur des écarts d'acquisition et à des dépréciations d'actifs immobiliers.



Pour 2023, la croissance organique du chiffre d'affaires est attendue à c. 3% en 2023. Sur l'ensemble de la période 2021-23, l'objectif d'un taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d'affaires de 3% minimum est confirmé.



Par ailleurs, la croissance organique de l'EBIT courant est attendue à c. 10% en 2023. Sur l'ensemble de la période 2021-23, l'objectif d'un taux de croissance organique annuel moyen de l'EBIT courant à un niveau au moins égal à ' mid-single digit ' est également confirmé.