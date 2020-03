Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : hausse de +4,7% du chiffre d'affaires annuel Cercle Finance • 30/03/2020 à 18:04









(CercleFinance.com) - Le groupe Quadient annonce ce soir avoir connu une croissance de +4,7% de son chiffre d'affaires annuel en 2019, porté à 1,143 milliard d'euros. En organique, cela correspond à une hausse de +1,6%. Le résultat opérationnel courant s'affiche pour sa part à 185 millions d'euros, en ligne avec les indications données. Quant au résultat net, à 14 millions d'euros, il recule par rapport aux 92 millions de l'exercice précédent.

Valeurs associées NEOPOST Euronext Paris -2.87%