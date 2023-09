Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: hausse de 24% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Quadient publie au titre du premier semestre 2023 un résultat net part du groupe en hausse de 24,2% à 36 millions d'euros et un EBIT courant en croissance organique de 8% à 68 millions, grâce à l'amélioration de la profitabilité des activités software et de consignes colis.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 522 millions d'euros, en croissance organique de 2%, dont une progression de 4,2% pour les revenus liés aux souscriptions qui ont représenté 71% du total, et avec une performance vigoureuse en Amérique du Nord (+4,4% en organique).



Quadient confirme ses perspectives pour l'année 2023 d'une croissance organique du chiffre d'affaires à environ 3% et d'une croissance organique du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions à environ 10%.





