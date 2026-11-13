Quadient grimpe à la 14e place du Top 250 des éditeurs de logiciels français

Le groupe a progressé de trois rangs, pour atteindre la 14e place du classement général du Top 250 des éditeurs de logiciels français réalisé par EY et Numeum, tout en conservant sa 3e position parmi les éditeurs de solutions horizontales. Cette avancée s'inscrit dans un marché français de l'édition de logiciels (hors jeux vidéo) en croissance de 5,2% en 2025, et de 11% sur le segment horizontal.

La dynamique de l'activité Digital de Quadient se traduit par des indicateurs financiers en forte progression. A fin juillet, le revenu annuel récurrent s'élevait à 264 millions d'euros, affichant une croissance organique annualisée de 12,9%. Sur la même période, l'EBITDA de cette division a bondi de 17% en organique, permettant à sa marge d'EBITDA de gagner 1,3 point. A l'échelle de l'ensemble du groupe, le flux de trésorerie disponible a atteint 34 millions d'euros.

Dans un secteur où 80% des éditeurs ont intégré de l'intelligence artificielle générative à leurs offres (dont 51% en production selon l'étude EY/Numeum), Quadient a enrichi en juin sa plateforme d'automatisation financière d'un tableau de bord de trésorerie piloté par l'IA, visant à rapprocher les comptes fournisseurs et clients pour optimiser le besoin en fonds de roulement.