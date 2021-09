Quadient  franchit le cap des 10 000 clients pour ses solutions logicielles

(AOF) - Quadient a franchi pour la première fois le cap des 10 000 clients pour ses solutions logicielles. Au cours du premier semestre 2021, le groupe a vu sa base client software progresser rapidement avec plus de 1 200 nouveaux clients nets adoptant sa suite cloud d'automatisation intelligente des communications (ICA).

Cette dynamique commerciale a été particulièrement marquée au premier semestre avec près de 20% de croissance des revenus liés aux abonnements, et un fort engouement pour les solutions d'automatisation de gestion du poste client (" accounts payable ", ou " AP ") et les solutions d'automatisation de gestion du poste fournisseur (" accounts receivable " ou " AR ") en mode SaaS (Software-as-a-Service) avec près de 70% de croissance.

" Aujourd'hui, nous observons que de plus en plus de clients veulent adopter des technologies cloud pour l'envoi de leurs communications. Le cap que nous venons de franchir témoigne de la capacité unique de Quadient à aider les petites, moyennes et grandes entreprises du monde entier dans l'automatisation intelligente de leurs communications et de leurs processus financiers, grâce à l'engagement des équipes de Quadient et en particulier des 1 200 talents de notre organisation ICA ", a déclaré Geoffrey Godet, le directeur général de Quadient.

