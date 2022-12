Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : franche cassure des 13,6E après 'profit warning' information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 11:58









(CercleFinance.com) - Quadient (-17%) subit une franche cassure du support majeur des 13,6E après 'profit warning' (croissance organique des ventes revue de plus de 2% à seulement 1% au T3 2022) et inscrit un nouveau plancher à 12,15E, effaçant tous ses gains depuis le 10 ou 19/11/2020 (2 ans pour rien).

Les prochains supports se dessinent vers 11,44E puis 10,7E ('creux' majeur du 28/10/2020, le plus bas absolu remontant au 24/09/2020 avec une clôture à 9,945E).





