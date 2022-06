Quadient finalise son programme de cessions avec la vente de l’activité Shipping

(AOF) - Quadient annoncé la cession de son activité Shipping. La vente porte sur les actifs, les procédés industriels et les activités de Shipping, et se fait par le biais d’un management buyout (MBO). Le chiffre d’affaires des activités cédées s’est élevé à environ 5 millions d’euros en 2021. La vente de cette activité marque l’aboutissement du plan de recentrage annoncé en janvier 2019 dans le cadre de la stratégie Back to Growth.

Le montant total des cessions dans le cadre de ce plan s'élève à environ 115 millions d'euros.

