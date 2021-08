Quadient finalise la cession de son activité de systèmes d'emballage automatique

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le site de production de Drachten continuera à fournir les solutions de milieu de gamme Document Systems à Quadient pour quelque temps, tandis que la production sera progressivement transférée de Drachten vers d'autres sites industriels et fournisseurs de Quadient, assurant ainsi la continuité des activités. Les près de 240 employés qui travaillent sur le site de Drachten continueront à exercer leurs activités après la clôture de la transaction.

Cette nouvelle étape de la stratégie de la société contribue à la rationalisation de son portefeuille et à l'optimisation de son empreinte industrielle. La vente du centre de production permettra à Quadient d'externaliser dès maintenant environ 14 millions d'euros par an de coûts de production liés à son activité Mail-Related Solutions.

(AOF) - Quadient a annoncé aujourd'hui avoir finalisé avec succès la vente de son activité Automated Packaging Solutions (APS) et de son site de production basé à Drachten, aux Pays-Bas. Comme annoncé précédemment, la contrepartie totale de la vente à la société d'investissement Standard Investment s'élève à plus de 20 millions d'euros.

