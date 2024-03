Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: extension d'un programme partenaires information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - Quadient annonce étendre son programme partenaires Quadient Expérience à ses solutions d'automatisation financière, pour apporter plus de valeur aux partenaires tout en donnant accès aux fonctionnalités de ses solutions cloud à un plus grand nombre de clients.



'Plus de 100 partenaires commerciaux et technologiques collaborent aujourd'hui avec Quadient pour proposer et intégrer ses solutions cloud Quadient Inspire pour le CCM et Quadient Impress pour l'automatisation documentaire', rappelle le groupe.



En élargissant son programme pour accueillir les partenaires de ses solutions d'automatisation des comptes fournisseurs et comptes clients, Quadient entend accélérer la contribution des partenaires à sa croissance dans les solutions cloud.





