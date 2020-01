Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : évolution de l'équipe de direction Cercle Finance • 07/01/2020 à 08:42









(CercleFinance.com) - Quadient annonce plusieurs changements au sein de son équipe de direction, dont la prise par Geoffrey Godet, directeur général, de la responsabilité directe du portefeuille de solutions, y compris la coordination du marketing, de l'innovation et de la R&D. Après avoir réorganisé les opérations du groupe par zone géographique, Geoffrey Godet confie désormais à Jean-François Labadie, actuellement directeur financier, la fonction nouvellement créée de directeur des opérations. Il sera remplacé comme directeur financier, à partir du 1er février, par Christelle Villadary qui a réalisé l'essentiel de son parcours professionnel chez Technicolor (2002-2010) puis Suez (2010-2019) après avoir débuté sa carrière chez Arthur Andersen.

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +0.75%