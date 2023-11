Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: enregistre un CA de 785 ME sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 18:03









(CercleFinance.com) - Quadient publie un chiffre d'affaires de 785 ME au titre des neuf premiers mois de l'année, en recul de 1,1% en données publiées par rapport à la même période un an plus tôt, mais en hausse de 2% en organique.



Le CA de l'activité Intelligent Communication Automation a atteint 179 ME (+ 9,7 % en organique), celui de l'activité Mail-Related Solutions s'est élevé à 539 ME (-0,6% en organique) et le CA de l'activité Parcel Locker Solutions ressort à 66 ME (+3,9% en organique).



Geoffrey Godet, directeur général, a indiqué se réjouir d'observer une dynamique de croissance organique des revenus depuis maintenant six trimestres consécutifs.



Dans ce contexte, la croissance organique du chiffre d'affaires de l'exercice 2023 devrait rester globalement en ligne avec le niveau atteint au cours des 9 premiers mois, soit environ 2 %, contre environ 3 % précédemment attendus.



La perspective d'une croissance organique du résultat opérationnel courant 2023 (hors charges liées aux acquisitions) est confirmée à un niveau d'environ +10 % grâce à un contrôle serré des dépenses.





Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris 0.00%