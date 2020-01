Quadient : emprunt obligataire plus de deux fois sursouscrit

(CercleFinance.com) - Quadient (anciennement Neopost) annonce le succès d'une émission obligataire de 325 millions d'euros à échéance 2025 à laquelle était conditionnée l'offre de rachat 'any and all' portant sur ses obligations à échéance 2021 lancée le 8 janvier dernier.

Le nouvel emprunt obligataire, sursouscrit plus de deux fois, arrivera à échéance le 3 février 2025 et portera un coupon de 2,25%, sans covenants financiers. Ces obligations seront émises et admises sur le marché règlementé d'Euronext Paris le 23 janvier 2020.

L'emprunt obligataire sera principalement affecté au refinancement de celui existant d'un montant initial de 350 millions d'euros, émis en juin 2014 avec un coupon de 2,5%, venant à échéance en juin 2021, permettant d'allonger la maturité moyenne de la dette du groupe.