QUADIENT émet avec succès un nouvel emprunt obligataire de 325 millions d'euros

(AOF) - Quadient, anciennement Neopost, a annoncé jeudi soir le succès d'une émission obligataire de 325 millions d'euros à échéance 2025 à laquelle était conditionnée l'offre de rachat « any and all » portant sur ses obligations à échéance 2021 lancée le 8 janvier dernier.

Le nouvel emprunt obligataire émis par Quadient, d'un montant nominal de 325 millions d'euros, arrivera à échéance le 3 février 2025 et portera un coupon de 2,25 %, sans covenants financiers. L'émission a été plus de deux fois sursouscrite. Ces nouvelles obligations ne seront pas notées. Elles seront émises et admises aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext Paris le 23 janvier 2020.

Ce nouvel emprunt obligataire sera principalement affecté au refinancement de l'emprunt obligataire existant d'un montant initial de 350 millions d'euros, émis le 23 juin 2014 avec un coupon de 2,5 %, venant à échéance en juin 2021. Le montant nominal en circulation de cet emprunt était de 327,0 millions d'euros au moment du lancement le 8 janvier dernier de l'offre de rachat " any and all ".

Compte tenu des intérêts vendeurs recueillis dans le cadre de cette offre, représentant 45,5 % du montant nominal en circulation, Quadient va pouvoir dès maintenant racheter pour un montant de 148,8 millions d'euros ses propres obligations à échéance 2021, ce qui portera le montant nominal des obligations existantes en circulation à 178,2 millions d'euros. L'impact de ce rachat sur les frais financiers est estimé à 5 millions d'euros en 2019.

La conjugaison de l'émission du nouvel emprunt à échéance 2025 et du rachat partiel de l'emprunt à échéance 2021 permet d'allonger la maturité moyenne de la dette de Quadient.

" Après l'émission d'un nouveau Schuldschein en mai 2019, nous poursuivons nos opérations de refinancement en anticipant le remboursement de notre emprunt à échéance 2021 grâce au lancement d'une nouvelle obligation qui nous permet de profiter de conditions de marché attractives et de diversifier notre base d'investisseurs crédit ", a commenté Jean-François Labadie, le Directeur Financier de Quadient.