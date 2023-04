Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: distingué par une étude de Quadrant information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 08:02









(CercleFinance.com) - Quadient annonce sa place de leader technologique dans la matrice 'SPARK Matrix : Customer Communication Management, 2023', publiée par la société d'analyse et de conseil Quadrant Knowledge Solutions.



Analyse détaillée des acteurs majeurs du marché CCM dans le monde, cette étude couvre les éléments et les fonctionnalités de différentes solutions CCM, parmi lesquelles Quadient Inspire Flex et Inspire Evolve, ainsi que les facteurs de différenciation avec la concurrence.



Selon le rapport, Quadient Inspire se distingue notamment par ses capacités d'engagement et d'expérience client, de déploiement hybride, de simplification et automatisation des processus de communication.





