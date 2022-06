Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Quadient: distingué par IDC sur le segment CCM information fournie par Cercle Finance • 03/06/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Quadient annonce que le cabinet IDC l'a classé en tête du segment des logiciels de Gestion des Communications Clients (CCM) dans son dernier rapport, qui propose une analyse des solutions CCM telles que Quadient Inspire et Quadient Impress.



'IDC cite la stratégie d'expérience client, la performance et l'évolutivité, et enfin l'expérience d'implémentation comme les points forts des solutions Quadient', rapporte le groupe d'automatisation des communications, de consignes colis et de solutions liées au courrier.



Les offres Inspire et Impress font partie du portefeuille de solutions cloud d'automatisation intelligente des communications de Quadient, qui rassemble le CCM, la cartographie du parcours client, les communications financières et l'automatisation des documents.