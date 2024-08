Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: distingué par IDC MarketScape pour Quadient AP information fournie par Cercle Finance • 14/08/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir été nommé acteur majeur pour la première fois dans deux rapports d'IDC MarketScape, qui fournit des évaluations approfondies du marché des technologies de l'information et de la communication (TIC).



Le groupe est ainsi reconnu pour son application cloud Quadient AP, qui automatise les processus de comptabilité fournisseurs de bout en bout pour les équipes financières et fait partie de sa suite d'outils d'automatisation financière et documentaire.



'Cette reconnaissance confirme notre choix stratégique de nous concentrer sur la rationalisation des processus essentiels à la transformation et à la croissance des entreprises', selon Chris Hartigan, directeur des solutions, digital automation.





