Quadient : distingué par EcoVadis et CDP

(CercleFinance.com) - En reconnaissance de son engagement en matière de responsabilité sociale d'entreprise (RSE), Quadient annonce avoir atteint, pour la troisième année consécutive, le statut EcoVadis Gold et faire partie du top 1% des entreprises de sa catégorie industrielle. L'engagement du groupe en faveur de pratiques environnementales durables a également été confirmé par l'obtention d'un score 'B' avec CDP (anciennement Carbon Disclosure Project), là aussi pour la troisième année consécutive.

