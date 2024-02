Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: distingué dans un rapport de Quadrant information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Quadient annonce être nommé 'Leader Technologique' pour la quatrième année consécutive dans le rapport d'analyse 'SPARK Matrix : Gestion des communications clients (CCM) 2024', produit par le cabinet Quadrant Knowledge Solutions.



La société affirme que dans cette analyse détaillée et indépendante, sa plateforme complète pour la gestion des communications client 'est très bien notée sur les critères d'excellence technologique et impact sur les clients'.



'Quadient propose des outils robustes de cartographie du parcours client qui permettent aux entreprises de visualiser et optimiser les interactions client à travers différents points de contact', explique-t-on chez Quadrant.





