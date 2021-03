QUADIENT dévoile la seconde phase de son plan stratégique « Back to Growth »

(AOF) - Les investisseurs ont pris le temps de la réflexion pour se prononcer sur les résultats annuels de Quadient, ainsi que ses objectifs à horizon 2023. Si l'action a pris jusqu'à 4,8% en début de séance, elle chute désormais de 5% à 21,46 euros. A l'occasion d'un Capital Markets Day, Quadient a dévoilé la seconde phase de son plan stratégique « Back to Growth », fixant de nouvelles ambitions de croissance pour les trois prochaines années.

Sur la période 2021-2023, le groupe vise un taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d'affaires d'au moins 3%, avec une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 2% en 2021.

En parallèle, Quadient vise un taux de croissance organique annuel moyen de l'Ebit courant au minimum " mid-single digit " (environ 5%) sur la période 2021-2023, avec une croissance organique de l'Ebit courant de 4 à 6 % en 2021.

De plus, le groupe table sur un ratio d'endettement financier hors leasing inférieur à 1,75x en 2023, après remboursement de l'Odirnane.

Enfin, la politique de dividende sera maintenue à un taux de distribution minimum de 20% du résultat net, avec un plancher de 0,50 euro par action.

" Au moment où nous entrons dans la seconde phase de Back to Growth, nous sommes confiants dans notre capacité à tirer parti de nos positions de leader pour profiter de la digitalisation croissante de l'économie ainsi que des volumes de plus en plus élevés de livraisons de colis, tout en préservant notre activité courrier fortement génératrice de trésorerie ", a déclaré Geoffrey Godet, le directeur général de Quadient.

" Notre nouvelle trajectoire de croissance profitable est principalement fondée sur des initiatives internes allant d'investissements dégageant de fortes rentabilités, au déploiement de notre portefeuille complet de solutions logicielles SaaS/Cloud d'automatisation intelligente des communications, en passant par la génération de synergies supplémentaires ", a ajouté le dirigeant.

Pour rappel, la première phase du plan " Back to Growth " s'est notamment traduite par l'augmentation de la part des activités logicielles et consignes colis dans le chiffre d'affaires (passée de 18% en 2018 à 27% en 2020), des acquisitions prometteuses (Parcel Pending, YayPay, Beanworks) et environ 100 millions d'euros de synergies de ventes et de coûts réalisées en 2020.

En parallèle de ses objectifs à horizon 2023, Quadient a dévoilé ses résultats au titre de son exercice 2020 (clos fin janvier 2021). Le groupe a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 40 millions d'euros sur la période (contre 14 millions d'euros un an plus tôt) et un résultat opérationnel courant (hors charges liées aux acquisitions) de 152 millions d'euros (-18,1% sur un an). Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 1,029 milliard d'euros, en baisse de 9,9% à données publiées et de -7,3% en organique.

Compte tenu de ces éléments, Quadient proposera un dividende de 0,50 euro par action au titre de son exercice 2020.

" Dans le contexte de la crise sanitaire, Quadient a démontré à la fois sa forte résilience sur la première partie de l'année et sa capacité à rebondir rapidement au second semestre ", a commenté Geoffrey Godet.

