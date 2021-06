Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : deux contrats en CCM avec des assureurs Cercle Finance • 28/06/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Quadient annonce que deux des plus importantes compagnies d'assurance aux États-Unis et en France ont choisi, ce mois-ci, sa solution leader sur le marché de la gestion des communications clients (CCM) Quadient Inspire. Le groupe souligne qu'avec le contrat aux Etats-Unis, l'un des plus importants dans le domaine du CCM au cours des cinq dernières années, trois des quatre plus grandes compagnies d'assurance américaines utilisent désormais Quadient Inspire.

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris -0.57%