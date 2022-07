Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: des contrats de consignes colis au Royaume Uni information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 08:55









(CercleFinance.com) - Quadient annonce la signature des premiers contrats avec des transporteurs internationaux pour l'utilisation de son nouveau réseau de consignes colis intelligentes au Royaume-Uni, lancé à la fin du mois de juin.



L'expert mondial de la livraison de colis DPD UK a ainsi confirmé qu'il était le premier partenaire majeur à se lancer dans l'utilisation du réseau de Quadient, pour proposer à ses clients plus de choix et de praticité grâce à la livraison en consignes à colis.



Un deuxième grand transporteur international s'est également engagé à utiliser le réseau Parcel Pending de Quadient, qui prévoit d'annoncer d'autres partenariats avec des transporteurs et des enseignes dans les mois à venir.





Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +0.79%