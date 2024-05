Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: des contrats dans la santé aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 07:38









(CercleFinance.com) - Quadient annonce la signature de plusieurs contrats majeurs pour ses solutions logicielles d'automatisation intelligente des communications avec des acteurs majeurs (dont deux des cinq plus grands) du secteur de la santé aux États-Unis.



Ces accords, évalués collectivement à environ 4,5 millions d'euros sur des contrats pluriannuels, 'témoignent du succès continu de Quadient sur le marché de la gestion de la communication client (CCM)'.



'En complément des redevances annuelles d'abonnement à Quadient Inspire et Quadient Impress, les accords incluent des services professionnels, de la formation et du développement', précise la société de solutions logicielles et de consignes-colis.





