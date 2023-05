Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: des consignes réfrigérées pour l'université BHCC information fournie par Cercle Finance • 03/05/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Quadient annonce que Bunker Hill Community College (BHCC), université publique de Boston, a choisi ses consignes réfrigérées Parcel Pending pour faire évoluer son programme DISH Food Pantry contre l'insécurité alimentaire des étudiants.



Avec 16.000 étudiants, BHCC est le plus grand établissement d'enseignement supérieur public de l'Etat américain du Massachusetts, comptant deux campus principaux, trois campus annexes et plusieurs centres d'éducation dans l'agglomération de Boston.



Trois consignes Quadient ont été installées sur le campus principal de Charlestown en avril 2022, complétées la semaine dernière par une nouvelle installation sur celui de Chelsea. Ces consignes approvisionnent 50 à 60 étudiants par semaine.





