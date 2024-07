Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: des consignes-colis pour Punch Pubs information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Quadient annonce la signature d'un nouveau contrat significatif avec Punch Pubs, entreprise leader des pubs au Royaume-Uni, pour le déploiement de son réseau ouvert de consignes-colis Parcel Pending dans 1.261 établissements gérés par Punch Pubs.



Cette collaboration permettra aux collectivités locales d'avoir une meilleure accessibilité à un service pratique de livraison et retour de colis en consignes automatiques, en s'appuyant sur le parc commercial national de Punch Pubs.



Quadient a déjà identifié 400 emplacements privilégiés au sein du réseau de Punch Pubs, avec de premières installations prévues dès octobre. Plus largement, il accélère la cadence d'installation et exploite déjà plus de 1.000 unités au Royaume-Uni.





Valeurs associées QUADIENT 19,14 EUR Euronext Paris 0,00%