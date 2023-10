Quadient: des consignes colis intelligentes pour Galimmo information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 09:40

(CercleFinance.com) - Quadient annonce que Galimmo, foncière qui détient et opère les centres commerciaux attenants aux hypermarchés Cora, proposera prochainement le retrait en consignes colis intelligentes Parcel Pending by Quadient dans son parc français.



Ces points de retrait et dépose colis seront accessibles sur les larges plages horaires d'ouverture des centres, pour 'offrir praticité et gain de temps aux visiteurs qui souhaitent retirer leurs achats en ligne sur un lieu de vie faisant partie de leur quotidien'.



Quadient et Galimmo prévoient l'installation de 30 consignes d'ici fin 2023, et plus de 50 à terme, ce qui élargira le réseau multi-transporteur en cours de déploiement par Quadient en France pour rationaliser l'ensemble de la chaîne de livraison de colis.