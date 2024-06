Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: délaissé après ses objectifs 2026 et 2030 information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Quadient lâche plus de 5% après l'annonce de ses objectifs pour la période 2024-26 et à horizon 2030, à l'occasion de la présentation par le groupe de logiciels, consignes-colis et solution de courrier, de son nouveau plan stratégique 'Elevate to 2030'.



Le groupe vise notamment un chiffre d'affaires total de 1,3 milliard d'euros et un EBIT courant de 250 millions en 2030. Pour 2024 à 2026, il table sur des croissances annuelles moyennes minimales de 1,5% pour le CA et de 3% pour l'EBIT courant.



'Sur la base du plan 2024-26, le groupe pourrait afficher un CA minimum de 1,11 milliard d'euros et un EBIT d'au moins 171,5 millions, estimations inférieures à nos attentes actuelles (185 millions pour l'EBIT)', réagit Oddo BHF.



'Cette nouvelle feuille de route traduit une amélioration progressive de la profitabilité avec une marge d'EBITDA qui devrait se situer entre 20 et 30% selon les activités d'ici à 2030', note toutefois l'analyste, qui pointe en outre une valorisation toujours modeste.





