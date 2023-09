Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: dans le vert avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Quadient prend près de 1% sur fond d'une note favorable d'Oddo BHF qui fait entrer le titre dans sa 'sélection Midcap' européenne, réaffirmant son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours ajusté de 26 à 27 euros.



'En dépit du parcours boursier, la valorisation reste toujours aussi modeste', estime notamment l'analyste, ajoutant qu'elle 'ne prend pas en compte le potentiel des activités logicielles et Parcel Locker qui, d'ores et déjà, sont profitables pour la base installée'.





Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +0.32%