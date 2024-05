Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: croissance de plus de 3% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Quadient annonce un chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 (clos fin avril) de 261 millions d'euros, en croissance conforme à ses attentes de 3,2%, incluant la contribution des dernières acquisitions (Daylight et Frama) et en croissance organique de 1%.



'Cette croissance a été portée par la bonne performance de nos activités software avec notamment une forte accélération de la base de revenus annuels récurrents (ARR) qui a atteint 215 millions d'euros', explique son directeur général Geoffrey Godet.



Il revendique aussi une forte résilience des activités liées au courrier, en recul très limité, tandis que les revenus des activités de consignes colis intelligentes sont restés affectés par l'évolution du contrat commercial négocié avec Yamato.



Quadient confirme tabler pour l'exercice 2024 sur une croissance organique de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions, des objectifs supplémentaires devant être présentés lors d'une réunion le 19 juin.





