Quadient : contrat stratégique avec Pickup

Cercle Finance • 01/06/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir signé un contrat stratégique avec Pickup, réseau de relais numéro un en France pour le retrait et le dépôt de colis hors domicile, pour le déploiement de 1500 consignes automatiques pour les commerçants de proximité en France sur trois ans. Le groupe poursuit ainsi son ambition de développer l'empreinte de ses consignes colis automatiques dans les principaux marchés e-commerce au monde, avec un objectif de 25000 unités installées d'ici fin 2023. Filiale de La Poste et de DPDgroup, Pickup est un partenaire historique de Quadient sur le marché français, collaborant depuis 2014 dans le déploiement de son réseau de consignes. Sur ce projet, Pickup a fait le choix de sa technologie Parcel Pending Lite.

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +0.16%