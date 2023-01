Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: contrat majeur avec un assureur-santé américain information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 10:28









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir signé son contrat le plus important en solutions d'automatisation intelligente des communications, dans le cadre d'une extension de contrat de deux ans avec l'une des cinq premières entreprises mondiales d'assurance santé, basée aux États-Unis.



Cette extension comprend un ensemble complet de services professionnels pour mener à bien la migration de dizaines de systèmes existants à travers l'organisation vers Quadient Inspire, le groupe ayant décidé d'en faire son hub CCM unique et centralisé.



L'extension du projet représente pour Quadient un revenu supplémentaire de six millions de dollars par an en moyenne, avec une contribution partielle dès le quatrième trimestre de cette année fiscale, prenant fin le 31 janvier 2023.





