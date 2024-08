Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: contrat dans la finance en Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Quadient annonce la signature d'un nouveau contrat majeur avec un leader mondial des services financiers en Amérique du Nord, contrat d'une valeur d'environ 1,4 million d'euros par an pour une période initiale de trois ans.



L'organisation a choisi sa plateforme de gestion des communications avec les clients (CCM), Quadient Inspire, fournie sous forme de services gérés, afin d'assurer une mise en oeuvre plus rapide sans avoir recours à des ressources techniques internes.



Selon Quadient, ce contrat majeur dans le secteur des services financiers témoigne de sa stratégie de 'stimuler sa croissance en proposant des solutions à forte valeur ajoutée et intégrant l'ensemble de son portefeuille de solutions intelligentes'.





Valeurs associées QUADIENT 17,32 EUR Euronext Paris +0,12%