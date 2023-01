Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: contrat avec MTS Logistics au Canada information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 09:00









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir été choisi par MTS Logistics pour soutenir la croissance de ses services de livraison et d'expédition dans le secteur de la santé, grâce à une suite complète de solutions pour le traitement de courriers sensibles.



MTS utilise notamment deux machines à affranchir haute performance IS-6000, deux mises-sous-pli connectées DS-200i, le logiciel d'intégrité du courrier AIMS et la solution logicielle d'automatisation des communications clients multicanales de Quadient.



Ceci permet à ce spécialiste canadien de la logistique de santé de traiter environ 2,5 millions de communications commerciales critiques et d'en diffuser désormais plus d'un million, de façon automatisée et sécurisée.





Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris -0.95%