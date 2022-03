Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Quadient: consignes colis intelligentes pour DHL en Suède information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 10:48

(CercleFinance.com) - Quadient annonce que DHL, la division de logistique de Deutsche Post, déploiera un nombre important de consignes colis intelligentes Quadient en 2022, en extérieur dans les plus grandes régions de Suède.



Pour Quadient, ce partenariat stratégique avec DHL dans la région aidera les deux entreprises à remplir leur mission commune qui est de fournir de meilleurs services de livraison, plus durables, aux entreprises et aux consommateurs.



'Les consignes colis Parcel Pending by Quadient offrent aux destinataires plus de flexibilité dans le choix de quand et où retirer ses colis, ce qui réduit considérablement les coûts d'expédition, tant pour le transporteur que pour le client', poursuit la société.