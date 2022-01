Quadient confirme ses ambitions à moyen terme pour ses solutions logicielles basées sur le cloud

(AOF) - A l’occasion d’un webinaire, Quadient a confirmé ses ambitions à moyen terme visant à générer une croissance rentable et durable de ses solutions logicielles basées sur le cloud, avec des revenus récurrents annuels d’environ 250 millions d’euros attendus d’ici la fin 2023. Les solutions d’Automatisation Intelligente des Communications (ICA) de Quadient sont centrées sur l’automatisation des communications métier et des processus financiers des entreprises afin d’offrir des expériences améliorées et personnalisées à leurs clients.

Lors d'un webinaire, Geoffrey Godet a détaillé les ambitions de Quadient d'ici la fin du plan à trois ans 2021-2023 s'agissant de chacun des indicateurs de performance d'ICA qu'il suit dans le cadre de la seconde phase de son plan Back to Growth.

Le groupe vise une part des clients en modes souscription et SaaS atteignant plus de 90% de la base de clients d'ICA ; des revenus récurrents annuels d'environ 250 millions d'euros ; et une part des revenus liés aux souscriptions dans le chiffre d'affaires d'ICA d'environ 75%.

AOF - EN SAVOIR PLUS