Quadient classée dans l’index Global 100 des entreprises les plus durables au monde

(AOF) - Quadient, l'entreprise française spécialisée dans le matériel logistique et le traitement du courrier, annonce son maintien dans le classement Global 100 de Corporate Knights, listant les 100 entreprises les plus durables au monde. Pour la deuxième année consécutive, Quadient se démarque par sa stratégie de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), et obtient la 75ème place de la 19ème édition du classement annuel publié par l’organisme international de recherche sur le commerce durable.

Le classement Global 100 repose sur une évaluation approfondie de 6 720 sociétés cotées en bourse avec un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de dollars. Dans le cadre de son évaluation, Corporate Knights a établi son classement après un examen minutieux de 25 indicateurs clés de performance, plus exigeants d'année en année, portant sur la durabilité, la gestion des ressources, la gestion des employés ainsi que sur la performance financière, en particulier la part de revenu durable dans le chiffre d'affaires.

Outre sa présence parmi les 100 entreprises les plus durables au monde, tous secteurs confondus, Quadient est l'une des sept entreprises françaises listées, et fait partie des 2% d'entreprises les plus performantes de son secteur d'activité. Quadient a par ailleurs amélioré son score dans ce classement international de premier plan, passant de 51,30% en 2022 à 52,32% cette année.

