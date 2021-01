Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : choisi par British Gas pour sa solution client Cercle Finance • 07/01/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - Quadient a annoncé aujourd'hui que British Gas avait mis en oeuvre la solution Quadient Customer Journey Mapping afin d'offrir à ses clients des expériences ' hautement personnalisées axées sur la communication '. Avec cette solution, British Gas peut visualiser le parcours client, orchestrer les communications client et fournir des informations sur les niveaux de satisfaction client et l'impact commercial à chaque point de contact, indique Quadient. British Gas propose des services centrés sur le client avec des offres d'approvisionnement en énergie, en assurance, des réparations à domicile ainsi que des compteurs et appareils intelligents pour la maison.

