Quadient : cession de ProShip aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Quadient (anciennement Neopost) annonce la cession de sa filiale ProShip, fournisseur mondial de solutions de gestion des expéditions multi-transporteurs, à FOG Software Group, division de Constellation Software Inc, une opération finalisée vendredi dernier. Le prix de cession s'élève à 15 millions de dollars américains. ProShip compte près de 100 collaborateurs à Brookfield, dans l'Etat du Wisconsin, et faisait partie du segment de reporting 'opérations annexes' de Quadient. Cette opération porte à plus de 90 millions de dollars le montant total des cessions effectuées depuis janvier 2019 par Quadient qui, dans le même temps, a réalisé une acquisition pour un montant supérieur à 100 millions de dollars.

