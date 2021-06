QUADIENT cède son activité de systèmes d'emballage automatique

(AOF) - Quadient a conclu un accord avec la société néerlandaise de capital-investissement Standard Investment portant sur la vente de son activité de systèmes d'emballage automatique - Automated Packaging Solutions (APS) - et de son site de production basé à Drachten, aux Pays-Bas. Le prix de vente total s'élève à plus de 20 millions d'euros. Cette opération conduira à des optimisations de coûts significatives à terme. Après la vente de l'activité Graphics en Australie et en Nouvelle-Zélande, il s'agit de la deuxième cession réalisée cette année par Quadient dans le segment Opérations Annexes.

En tenant compte de ces transactions, celui-ci aurait représenté moins de 6 % du chiffre d'affaires total de l'année 2020 sur une base pro forma.

La finalisation de la transaction, qui reste soumise à certaines conditions, est prévue à l'été 2021.

"Cette opération marque une nouvelle étape importante de notre stratégie Back to Growth. D'une part, elle contribuera à la poursuite du recentrage de notre portefeuille d'activités. D'autre part, elle permettra d'optimiser notre organisation industrielle, ce qui soutiendra la forte rentabilité de nos solutions liées au courrier à l'avenir", a commenté Geoffrey Godet, directeur général de Quadient.

