Quadient : cassure imminente du support majeur des 16,25E

(CercleFinance.com) - Quadient (-4,5% à 16,1E) se retrouve dans une situation délicate avec la cassure imminente du support majeur des 16,25E (des 30 juin et 1er juillet puis 5 et 6 juillet)... sans oublier l'enfoncement des 16,35E des 1 et 2 septembre.

En cas de confirmation du signal, l'ultime support serait 15,75E (du 6 avril 2022) avant le re-test du plancher des 14,65E du 8 mars dernier.





Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris -5.67%